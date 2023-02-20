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72'nci NBA All-Star maçını Giannis'in takımı kazandı

72'nci Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçında Giannis'in takımı, LeBron'un takımını 184-175 yendi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 11:09
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NBA All-Star maçının galibi Giannis'in takımı

72'nci NBA All-Star maçını Giannis'in takımı kazandı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) heyecanla beklenen All-Star mücadelesi bu gece oynandı. Yıldız basketbolcuların sahne aldığı organizasyonda Giannis Antetokounmpo'nun takımı LeBron James'in ekibini mağlup ederken Jayson Tatum tarihe geçen bir performansa imza attı.

Bu seneyle birlikte 72. kez basketbolseverlerle buluşan NBA All-Star organizasyonu geçtiğimiz gece oynanan heyecan dolu mücadele ile noktalandı. ABD'nin Salt Lake City şehrindeki Utah Jazz takımına ev sahipliği yapan Vivint Arena’da oynanan maçta Giannis Antetokounmpo ile LeBron James'in kaptanlık yaptığı takımlar karşı karşıya geldi.

Basketbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilen maçta zafere Giannis Antetokounmpo'nun takımı ulaştı. Giannis'in takımı, LeBron'un takımını 184-175'lik skorla mağlup etti.

TATUM'UN TARİHİ GECESİ

Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum, mücadelede adeta alev aldı. Yıldız basketbolcu karşılaşmayı 55 sayı, 10 ribaund ve 6 asistle tamamlarken NBA tarihine geçti. 10 üçlük isabeti bulan Tatum, NBA All-Star tarihinin bir maçta en fazla sayı atan oyuncusu olmayı başardı. Tatum aynı zamanda "Kobe Bryant MVP Ödülü"nü de kazandı.

Maçın ardından duygularını aktaran Tatum, "Benim için çok şey ifade ediyor. Bu oyunda oynamış tüm efsaneleri ve harika oyuncuları düşünüyorsunuz. Dürüst olmak gerekirse rekorlar kırılmak içindir. Elimden geldiğince bu rekoru tutacağım, ancak eminim ki birileri bunu geçmek için sahneye çıkacaktır." sözlerini dile getirdi.

 

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