NBA şutları bilerek kaçırdığını açıkladı. İşte nedeni

NBA’de yıldız oyuncuların istatistiklerini yükseltmek için bazen bencilliğe varan hareketler yaptığı biliniyor. Ancak gelen bir itiraf duyanları hayrete düşürdü. NBA’de bir dönemin en iyi ribaund alan isimlerinden biri olan Andre Drummond, 12 yıllık kariyeri ile ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu. 31 yaşındaki oyuncu, ribaund istatistiklerini geliştirmek için bazen bilerek şut kaçırdığını söyledi.

Katıldığı bir podcast yayınında konuşan tecrübeli oyuncu, pota altında zaman zaman hücum ribaundu almak için bilerek şut kaçırdığını söyledi. Drummond, podcast sunucusunun “Ribaundu almak için kasıtlı olarak şutları kaçırdığınız zamanlar oldu mu?" sorusuna hiç düşünmeden “Evet” şeklinde yanıt verdi.

Drummond tüm kariyeri boyunca 3.656 hücum ribaundu aldı ancak bunların kaçının kasıtlı olarak kaçırılan şutlardan geldiğini bilmek zor. 31 yaşındaki oyuncu kariyerinde 4 defa ribaund kralı oldu. Drummond, ribaund kralı olduğu zamanlarda maç başına 4’ten fazla hücum ribaundu alıyordu. Öte yandan Drummond, tüm zamanlarda en çok ribaund alan 14. oyuncu konumunda yer alıyor. Kariyeri boyunca maç başına 27,2 dakika süre alan tecrübeli oyuncu 12,4 ribaund ortalamasına sahip.

Andre Drummond, 12 yıllık NBA kariyeri boyunca Detroit Pistons, Clevland Cavaliers, Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets ve Chicago Bulls formaları giydi. Drummond, bu sezon Philadelphia 76ers ile bir kez daha anlaştı.