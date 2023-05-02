NBA yıldızının sakatlığı hakkında açıklama geldi: Beyzbol topu kadar şişik

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın ayak bileğinin, sakatlığının ardından 'beyzbol topu büyüklüğünde' şişmiş olduğu açıklandı.

NBA yıldızının sakatlığı hakkında açıklama geldi: Beyzbol topu kadar şişik

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Butler, 43 dakika oynayıp 25 sayı, 11 ribaund, 4 asist ve 2 top çalma kaydettiği New York Knicks'e karşı playoff ikinci turunun 1. maçındaki son çeyrekte, Josh Hart ile çarpışıp sağ ayak bileğini burkmuştu.
Bir süre acı içinde yerde kalmış olan Heat yıldızı, buna rağmen iki serbest atışı kullanmak için faul çizgisine yürüyebilmiş ve maçın kalan süresini hücuma dahil olmayarak geçirmişti.

24 SAATLİK TEDAVİ
Maç sonrasında Heat başantrenörü Erik Spolestra, Butler'ın durumunun bu geceki 2. maç için halen belirsiz olduğunu söylerken, Heat yıldızının "24 saat" tedavi gördüğünü ve oynayıp oynamayacağının muhtemelen karşılaşmanın hemen öncesinde belirleneceğini ekledi.

Butler şu ana kadar playofflarda 35.5 sayı, 6.8 ribaund, 4.7 asist ve 1.8 top çalma ortalamaları yakalıyor.

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