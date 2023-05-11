NBA'de sezonun en iyi 5'leri belli oldu

2022-2023 sezonunun en iyi 5'leri, 100 medya mensubunun katıldığı oylamayla belirlenirken dikkat çeken isimler listede yer aldı.

NBA'de sezonun en iyi 5'leri belli oldu

Editör: Hamza Özalkuş

Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, ilk tercih oylarının tamamını alarak 500 puanla sezonun en iyi 5'inde yer aldı.

Boston Celtics'ten Jayson Tatum 484, Philadelphia 76ers'tan sezonun en değerli oyuncusu (MVP) Joel Embiid 474, Oklahoma City Thunder'dan Shai Gilgeous-Alexander 407 ve Dallas Mavericks'ten Luka Doncic 403 puanla sezonun en iyi 5'inde kendisine yer buldu.

İŞTE MERAKLA BEKLENEN LİSTE

En iyi 5: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Luka Doncic (Dallas Mavericks)

En iyi ikinci 5: Nikola Jokic (Denver Nuggets), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Jimmy Butler (Miami Heat), Jaylen Brown (Boston Celtics)

En iyi üçüncü 5: Domantas Sabonis, De'Aaron Fox (Sacramento Kings), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Julius Randle (New York Knicks), LeBron James (Los Angeles Lakers)

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