NBA'i karıştıran canlı yayın

Memphis Grizzlies'in, NBA'in Ja Morant'i ağır bir şekilde cezalandıracağından endişe duyduğu iddia edildi.

NBA'i karıştıran canlı yayın

Grizzlies'in playofflardan beklenenden oldukça vasat altı bir düzeyde performans göstererek elenmesi ve Dillon Brooks ile yolları ayırma kararı vermesiyle, halihazırda oldukça zorlu bir yaz dönemi geçirmesi bekleniyordu.
Lakin tüm bunlara Morant'in geçtiğimiz günlerde Instagram'daki bir canlı yayın sırasında tekrar silah göstermesi eklenince, işler oldukça karışmıştı.

KORKU VAR
Bu hafta sonu Grizzlies, Ja'nın tüm takım aktivitelerinden uzaklaştırıldığını doğrulayan bir bildiri yayınlamış olsa da, The Athletic'ten Shams Charania, takım içinde NBA'in Ja için muhtemelen 25 maçlık bir uzaklaştırma cezası alması ihtimaline yönelik büyük bir korku olduğunu bildirdi:
"Grizzlies takımında, NBA'in Ja Morant'e sert davanarak ciddi bir uzaklaştırma cezası vereceği ihtimaline dair endişeler bulunuyor... Ceza bizzat Adam Silver'dan gelecek. Grizzlies onu şimdiden süresiz olarak uzaklaştırmış durumda. Şu anda tüm takım faaliyetlerinden uzaklaştırıldı ve artık gerisi lige kalmış olacak.

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