Ndombele darbe üstüne darbe yedi

Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan kiraladığı Tanguy Ndombele, sözleşmesi sona erdi ve Tottenham'a geri döndü.

Tottenham ile sözleşmesi 2025 yılında sona eren Ndombele ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

FESİH İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Tanguy Ndombele, yaz transfer döneminde serbest oyuncu statüsünde olabilir.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Tottenham, Galatasaray'a kiraladığı Tanguy Ndombele'nin sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı.

İngiliz ekibi, Ndombele ile ortak bir noktada buluşup sözleşmesini sona erdirmek istiyor.

Lyon'dan Tottenham'a transfer olan Ndombele, 2021-2022 sezonundan bu yana İngiliz ekibinde oynamıyor.

Son olarak 5 Ocak 2022'deki Chelsea maçında Tottenham formasıyla maça çıkan Fransız futbolcu, ertesi sezon Napoli'ye kiralık olarak gitmişti.

GALATASARAY KARİYERİ

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan Ndombele, 26 maçta forma giyerken 1 asist yaptı.

Gol katkısı sağlayamadı.