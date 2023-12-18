Türkiye’de ekonomik krizin derinleşmesi, hukuksuzlukların artması ve yabancı nüfusu nedeniyle ucuz işçi sayısının artmasıyla Türkler eskisinden daha çok yurt dışına gitmek ister hale geldi.

Türkler artık yurt dışında çalışmak için rotasını ABD ve Almanya'dan Güney Kore'ye çevirmiş durumda.

Teknolojisinin yanı sıra K-Pop ile dünyaya kendini tanıtan Güney Kore'ye artık binlerce Türk çalışmaya gidiyor.

Güney Kore, ise kaçak işçi durumundan şüphelendiği için son dönemde birçok Türk'ü geri çevirdi.

TÜRKLERİN YENİ ROTASI GÜNEY KORE

Güney Kore sadece K-Pop ile değil, ekonomisi ve iş imkanlarıyla da Türklerin ilgisini çekti. Binlerce Türk son zamanlarda Güney Kore'yi kendisine yeni bir hayat kurmak için seçti. Güney Kore'ye öğrenci olarak gelenlerin dışında gurbetçi Türkler, restoran, fabrika, tarla ve hatta denizde çalışıyorlar.

AYLIK KAZANÇ 5 BİN DOLARLARA KADAR ÇIKIYOR

Türkleri memleketinden 7 bin 700 km uzağa getiren en önemli neden ise kazanılan para. Ortalama bir Türk işçisinin kazandığı para en düşük 2000 bin dolardan başlıyor ve 5 bin dolarlara kadar çıkabiliyor. Bir motokurye aylık olarak 80-90 bin TL kazandığını açıkladı.

KAÇAK TÜRKLERİN SAYISI 10 BİNİN ÜZERİNDE

Seul'de yasal olarak çalışan Türk sayısının 5 bin olduğu aktarılırken kaçak olarak çalışan Türklerin sayısının 10 binin üzerine çıktığı ifade edildi.

Güney Kore ise kaçak işçi durumlarını engellemek için son dönemde birçok Türk'ü kapıdan geri çevirdi.

"HER GÜN EN AZ 20-30 MESAJ GELİYOR"

Show Haber'in haberine göre bir iş insanı, "Buranın insanları iyi. Almanya'ya gidip Türk'üm dediğin zaman iyi gözle bakmıyorlar" dedi.

Orada çalışan Türkler ise "Uzak Doğu'nun Almanyası Kore olmuş diyebiliriz" , "Bu ülkede her zaman Korelilerin yapmadığı zor işleri biz yaptık. Tarlasını denizini bütün ağır işleri biz yaptık", "Bana iş için her gün en az 20-30 tane mesaj geliyor" yorumlarında bulundu.