Ne ekildi, ne dikildi, ne sulandı, ne bakıldı. Hatay’da deprem enkazında kavun ve karpuz hasadı

İHA'nın haberine göre; Enkaz kentte yıkım ve temizlik çalışmaları devam ederken, vatandaşlar organik sebze ve meyvelerin tadını çıkarıyor.

Enkazda yeşeren umut

Hatay’ın Antakya ilçesinde 2020 yılında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde en büyük yıkım yaşandı. Birçok bina hasar gördü, insanlar hayatını kaybetti. Depremden sonra enkaz kentte yıkım ve temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor. Ancak enkazların içinde yeşeren sebze ve meyveler, vatandaşlara umut veriyor.

Muhtar enkazda hasat yapıyor

Antakya ilçesi Emek Mahallesi muhtarı Celal Sarı, terk etmediği mahallesinde enkazlarda yetişen kavun ve karpuzların hasadına başladı. Sarı, “Depremden sonra Emek Mahallesi’nde enkazların içerisinde bulunan karpuz ve kavunun koparımına başladık. Şuan da olan sebze ve meyvelerimizi toplayıp, afiyetle yiyoruz. Depremde bir çok bina hasar gördü, her yer enkaz halde. Bitkilerimiz enkaz içerisinde yetişmekte. Bu günde hasat yaptık. Arada bir gelip, sabah kahvaltılarına domateslerimizi topluyoruz ve organik bir şekilde yiyoruz” dedi.

Vatandaşlar şaşırdı

Enkazlarda gezen vatandaşlar ise hem şaşırdı hem de sevindi. Bazı vatandaşlar enkazdaki sebze ve meyveleri toplarken, bazıları da fotoğrafını çekti.

Enkazda kavun ve karpuz hasadının ilginç olduğuna dikkat çeken Hakan Tepeli, “İlginç bir durum. Muhtarımı ziyarete geldim, enkazda gezinirken kavun ve karpuz topluyoruz. Çok şaşırdım, aklıma gelmeyen başımıza geldi” şeklinde konuştu.