Ne Karakoç ne Süreya. Mona Roza cevapladı: Yahya Kemal’i severim

Kaynak: Odatv
Ne Karakoç ne Süreya. Mona Roza cevapladı: Yahya Kemal’i severim
Şair Sezai Karakoç’un onun adına Mona Rosa şiirini yazdığı Muazzez Akkaya, "Şiirden ve edebiyattan anlamam ancak Yahya Kemal şiirlerini severim" açıklamasını yaptı.

Türk edebiyatının iki değerli şairi Sezai Karakoç ve Cemal Süreya’nın gönül verdiği Muazzez Akkaya, Odatv’nin sorularını cevapladı.

“YAHYA KEMAL’İN ŞİİRLERİNİ SEVERİM”

Kendisine sorulan, “Herkes size şiirler yazdı, sizin en sevdiğiniz şair ve şiir nedir?” sorusunu yanıtlayan Muazzez Akkaya, “Benim şiirle, edebiyatla fazla alakam yok ama Yahya Kemal’in şiirlerini severim” ifadesini kullandı.

ekran-goruntusu-2024-02-27-133056.pngSEZAİ KARAKOÇ’UN MONA ROSA ŞİİRİ

Sezai Karakoç’un Akkaya’ya yazdığı, “Tel Gül” anlamına gelen Mona Roza şiirindeki kıta başlarında yer alan harfler yan yana geldiğinde “Muazzez Akkayam” akrostişi ortaya çıkıyor.

ekran-goruntusu-2024-02-27-133536.pngMUAZZEZ AKKAYA KİMDİR?

Muazzez Akkaya, 1930 yılında Adapazarı'nın Geyve ilçesinde dünyaya geldi. Hamid Akkaya ve Fitnat Hanım'ın kızı olan Akkaya, 1949 yılında Kandilli Kız Lisesi'ni bitirdi.

Muazzez Akkaya; Karayolları Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde görev aldı. Ankara Hukuk Fakültesi'nde fark sınavı verip avukatlık sertifikası aldı. Ocak 1960'da Maliye Bakanlığı hazine avukat stajyerliğine, sonra hazine avukatlığına yükseldi.

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Akkaya 7 Kasım 1958 tarihinde Orhan Giray ile evlendi. Eylül 1964'de eşi Orhan Giray'ın Tel-Aviv Mali Müşavirliğine nakli üzerine memuriyetten ayrıldı ve Tel-Aviv'e gitti. 1967'de yine eşiyle birlikte yurda dönüp avukatlığa başladı. Ankara Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yaptı.

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