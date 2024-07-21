Ne yaptın Gümüşdağ. Aman Dursun Özbek duymasın

Düzenleme: Kaynak: GS Gazete
Ne yaptın Gümüşdağ. Aman Dursun Özbek duymasın

TFF seçimini İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kazanması sonrası Göksel Gümüşdağ planlarını değiştirdi.

Uzun zamandır tüm Türk futbolseverlerin merakla beklediği TFF Başkanlık Seçimi geçtiğimiz Perşembe günü Ankara’da gerçekleştirildi.

134 delegenin oyunu almayı başaran İbrahim Hacıosmanoğlu 5 oy farkla Mehmet Büyükekşi’yi geçerek yeni TFF başkanı oldu.

GÜMÜŞDAĞ'IN HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

Büyükekşi’nin bu mağlubiyeti kendisi kadar Başakşehir’in sahibi Göksel Gümüşdağ’ın da hayallerini suya düşürdü.

Mehmet Ayan’ın iddiasına göre, Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt'ü Büyükekşi’nin listesine dahil eden Gümüşdağ’ın niyeti uygun zemini hazırlayarak bir sonraki TFF seçiminde kendi adaylığını koymaktı.

BAŞAKŞEHİR'İ DEVREDİNCE GALATASARAY BAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK

Hacıosmanoğlu’nun zaferi kendisi için büyük bir şaşkınlık yaratırken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Başakşehir’i City Football Grup’a devredeceği konuşulan Gümüşdağ’ın ardından Galatasaray’a dönerek 2026 yılında başkanlığa adaylığını koyacağı belirtildi.

GALATASARAY ÜYESİYDİ

Uzun süre Galatasaray üyesi olan Gümüşdağ Başakşehir’i almasının ardından gelen tepkiler üzerine 2018’de istifa etmişti.

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