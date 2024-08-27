Necip Uysal için karar çıktı

Necip Uysal, sahalardan 6 ay uzak kalacak olmasına rağmen sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi uzatılacak.

Bu süreçte Necip, antrenörlük kursuna başlayacak.

2009 yılından beri Beşiktaş'ta 6 farklı mevkide 461 maçta forma giyen Necip Uysal'ın çapraz bağları koptu. Futbol kariyeri tehlikede olan kaptanın, "Nerede eksik varsa orada oynarım. Kalede ihtiyaç olursa kaleye de geçerim. Önemli olan Beşiktaş'ın başarısıdır" sözleri yeniden gündeme geldi.

Beşiktaş yönetimi, 15 yıldır siyah-beyazlı formayı terleten kaptanına büyük bir jest yapmaya hazırlanıyor. Pandemi döneminde hiçbir oyuncu indirime yanaşmazken, tek söz ettirmeden indirim yapan Necip'in sözleşmesi uzatılıyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki Necip'e zamlı yeni bir sözleşme verilecek. Bu konuda Başkan Hasan Arat'tan onay çıktı ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst da onay verdi.

Uzun bir sakatlık ve rehabilitasyon süreci geçirecek olan Necip'in planları arasında bu dönemde teknik direktörlük kursuna gitmek de bulunuyor.

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