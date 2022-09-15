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İstanbulspor Beşiktaş maçı neden Olimpiyat Stadı'nda oynanacak? İşte yanıtı

Herkes İstanbulspor Beşiktaş maçının neden Olimpiyat Stadına alındığını merak ediyordu.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 12:17
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Necmi Kadıoğlu Stadı'nda değil, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak İstanbulspor Beşiktaş maçının perde arkası

İstanbulspor Beşiktaş maçı neden Olimpiyat Stadı'nda oynanacak? İşte yanıtı
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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki maç Necmi Kadıoğlu Stadı'nda değil, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Maçın neden Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı merak konusu olurken detaylara Sporx ulaştı.


İki kulüp arasında yapılan görüşmede karşılaşmanın Olimpiyat Stadı'nda oynanması kararlaştırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu da kulüplerin ortak kararının ardından maçın stadını resmi olarak da tescil etti. Bilindiği üzere İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yakın dostluğu bulunuyor.
Beşiktaş maçı öncesi camia olarak galibiyete kenetlenen İstanbulspor'da yönetim kurulu tam kadro olarak Olimpiyat Stadı'nda yer almayı planlıyor. Beşiktaş'ın 1 numaralı ismi Ahmet Nur Çebi'nin karşılaşmayı Olimpiyat Stadı'nda izleyip izlemeyeceği ise maç günü netleşecek.

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