Nefes borusuna mama kaçan 2 yaşındaki Umut Ali hayatını kaybetti

Olay, Yunus Emre Mahallesi, Işıktepe Sokak'ta saat 18.30 sularında meydana geldi.

Anne Rufina Kadir, mama yedirmeye çalıştığı Umut Ali'nin nefes almakta zorluk çektiğini fark etti.

Durumu hemen sağlık ekiplerine bildiren anne, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından bebeğe müdahale edildi.

Ancak tüm çabalara rağmen Umut Ali kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi, Adli Tıp kurumunda yapılacak incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.