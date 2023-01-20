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Saniye saniye kaydedildi. Nefes borusuna sakız kaçan çocuk böyle kurtarıldı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde nefes borusuna kaçan sakızdan dolayı fenalaşan lise öğrencisi, öğretmenlerinin yaptığı 'Heimlich manevrası' ile kurtarıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 09:16
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Nefes borusuna sakız kaçan çocuk böyle kurtarıldı

Saniye saniye kaydedildi. Nefes borusuna sakız kaçan çocuk böyle kurtarıldı
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İHA’nın haberine göre; Alınan bilgilere göre olay, geçtiğimiz günlerde Güroymak Borsa İstanbul Anadolu Lisesi (İMKB) yurdunda yaşandığı ifade edildi.

9. sınıf öğrencisi Veysel Aykut, ağzındaki sakızı çiğnemeye başladığı anda sakız boğazına kaçtı. Boğazına kaçan sakız sonucu nefes alamayan Aykut’un durumunu fark eden arkadaşları sırtına vurarak sakızı çıkarmaya çalıştı. Fakat başarılı olamayınca telaşla nöbetçi öğretmenleri olan Uğur Gür ve Kerem Güngör’ü çağırdı. Aykut’un boğulduğunu anlayan öğretmenleri ise hemen Heimlich manevrası ile müdahalede bulundu.

Nefesi kesilen Aykut, öğretmenleri tarafından uygulanan hamleyle kurtarılırken, bu arada yaşananlar ise okulun güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

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