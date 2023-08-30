Nehirde ölüsü bulunan çocuk için siyah bülten. Kafatası yeniden şekillendirildi

Almanya’da geçtiğimiz yıl taşa bağlanmış olarak nehre atılan küçük çocuğun kafatasını yeniden şekillendirerek "siyah bülten" ile aramaya başladı. Kimliğinin bu şekilde tespit edilmesi bekleniyor.

Nehirde ölüsü bulunan çocuk için siyah bülten. Kafatası yeniden şekillendirildi

Almanya'da geçtiğimiz sene yaşanan olayda, Tuna Nehri'nde kaldırım taşıyla bağlanmış ve folyoya sarılmış halde bulunan bir çocuğun cesedinin kimliğinin tespit edilmesi için tarafından uluslararası bir çağrı başlatıldı.

Samimihaber’in haberine göre, çocuğun cesedi geçen yıl 19 Mayıs 2022'de Bavyera'nın Grossmehring yakınlarında bulunmuştu ancak çocuğun ne kadar süre suda kaldığı bilinmiyordu.

Ülkenin yetkilileri, Interpol'den çocuğun yüzünü yeniden yapılanma yöntemiyle oluşturulan görüntüleri de dahil olmak üzere "siyah" bültenin, İngiltere dahil 185 ülkeye dağıtmasını istedi.

Tuna Nehri'nde bulunan çocuğun yaklaşık 110 cm boyunda ve 15 kg ağırlığında olduğu, kahverengi saçlı ve O kan grubuna sahip olduğu saptandı.

Interpol genel sekreteri Jürgen Stock çocuğun kimliğinin bulunabilmesi için şöyle bir çağrıda bulundu:

"Interpol, bu Kara Bildiri aracılığıyla küresel kolluk kuvvetleri topluluğunu veritabanlarını çapraz kontrol etmeye ve açık veya çözülmemiş vakalara danışmaya çağırıyor."

Interpol tarafından çıkarılan "siyah bülten" kimliği saptanamayan cesetler için çıkarılan bir arama türü.

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