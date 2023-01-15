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Nepal’de uçak kazası nedeniyle ulusal yas ilan edildi

Nepal'de onlarca kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından Başbakan Pushpa Kamal Dahal, yarın ülke genelinde ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 21:18
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Nepal’de uçak kazası nedeniyle ulusal yas ilan edildi

Nepal’de uçak kazası nedeniyle ulusal yas ilan edildi
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Nepal'deki uçak kazasında can kaybı 68'e yükselirken ülkede yas ilan edildi. Başbakan Pushpa Kamal Dahal yaptığı açıklamada, yarın ülke genelinde ulusal yas ilan edildiğini bildirerek, herkesin bölgedeki kurtarma çalışmalarına destek olmaları çağrısında bulundu. Yetkililer, bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına yarına kadar ara verildiğini aktardı. Başbakan Dahal liderliğindeki acil kabine toplantısının ardından açıklama yapan Maliye Bakanı Bishnu Paudel, hükümetin kazanın nedenini araştırmak için bir komite kurduğunu ifade ederek, komitenin kaza ile ilgili 45 gün içinde rapor vermesinin beklendiğini açıkladı.

Yeti Havayolları tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden yolcular için ilan edilen yas nedeniyle yarın için tüm normal uçuşlarını iptal edildiği duyuruldu. Aynı zamanda Tara Air'in de sahibi olan Yeti Havayolları’nın düşen uçakta dahil filosunda toplam 6 adet ATR 72 tipi uçak bulunuyor.

AB, 2013’ten bu yana Nepal Havayollarını hava sahasına sokmuyor

Everest de dahil olmak üzere dünyanın en yüksek 14 dağından sekizine ev sahipliği yapan Nepal’de, 2000 yılından bu yana yaklaşık 350 kişi uçak veya helikopter kazalarında öldü. Avrupa Birliği (AB), güvenlik endişelerini öne sürerek 2013'ten bu yana Nepal Havayollarını hava sahasına sokmuyor.

Nepal'in başkenti Katmandu'dan yerel saatle 10.33 sıralarında 4’ü mürettebat toplam 72 kişi ile havalanan Yeti Havayolları'na ait çift motorlu ATR 72 tipi yolcu uçağı Pokhara Havaalanı'na iniş yaptığı sırada düşmüş, kazada 68 kişi hayatını kaybetmişti. Uçakta, 5 Hindistan, 4 Rusya, 2 Güney Kore ve 53 Nepal vatandaşının yanı sıra İrlanda, Avustralya, Arjantin ve Fransa’dan 1’er kişinin olduğu aktarıldı.

Nepal'de 29 Mayıs 2022'de turizm kenti Pokhara’dan kalkarak ülkenin batısındaki Jomsom kasabasına giden Tara Air’e ait uçağın havalandıktan kısa bir süre sonra kule ile irtibatı kesilmiş ve ardından düştüğü belirlenmişti. Arama kurtarma çalışmaları sonrasında uçağın enkazını bulan ekipler, iki günün sonunda 22 kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. Uçakta 13 Nepalli, 4 Hint, 2 Alman yolcu ile 3 mürettebat bulunuyordu. 2018’de ise Bangladeş'in başkenti Dakka’dan Katmandu seferine yapan ABD-Bangla Havayollarına ait yolcu uçağının iniş sırasında düşmesi sonucu 51 kişi hayatını kaybetmişti.

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