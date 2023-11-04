Nepal’deki depremde ölü sayısı 157'ye yükseldi

Nepal'in Karnali eyaletine bağlı Jajarkot bölgesinde dün yerel saatle 23.47'de meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Nepal İçişleri Bakanlığı yetkilisi Rama Acharya depremde Jajarkot'ta 105, komşu Batı Rukum bölgesinde 52 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece depremde can kaybo 157ye yükseldi. Merkez üssü Ramidanda köyü olan depremin ardından çok sayıda ev yıkıldı. Dağlık bölgeyi vuran deprem heyelana yol açarken, yollar kapandı. Bölgeye ulaşan arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

SON 8 YILIN EN ŞİDDETLİ DEPREMİ

Öte yandan, 2015 yılında Nepal’de meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki depremde 9 kişi hayatını kaybetmiş, 1 milyondan fazla ev yerle bir olmuştu. Deprem, ülke ekonomisine 6 milyar dolara mal olmuştu.