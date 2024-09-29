Nepal'deki selde can kaybı 151'e çıktı

Kaynak: İHA
Nepal'deki selde can kaybı 151'e çıktı

Nepal'de geçtiğimiz geçen cumadan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 151'e çıktı.

Güney Asya ülkelerinden Nepal'de aşırı yağışlar nedeni ile can kayıpları yaşanmaya devam ediyor.

Yetkililer, sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısının 151'e yükseldiğini açıklayarak, kayıp 56 kişinin aranmasına devam ettiklerini belirtti.
Başkent Katmandu'ya giden ana yol üzerindeki bir bölgede meydana gelen heyelanda iki yolcu otobüsü toprak altında kalmış 16 yolcu yaşamını yitirmişti.
Eğitim Bakanlığı Sözcüsü ise sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgelerdeki okullarda 3 gün eğitime ara verildiğini duyurdu. .

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