Neptün’ün gizemi ilk kez görüntülendi! Bilim dünyası şaşkına döndü

Teleskop, Neptün gezegeninde daha önce hiç bu kadar net görüntülenmemiş “auroral aktiviteleri” yakalayarak tarihe geçti.

NASA’nın açıklamasına göre, gök bilimciler Haziran 2023’te James Webb’in Yakın Kızılötesi Spektrografı ile toplanan verileri mercek altına aldı. Bu veriler, Neptün’ün auroralarında “trihidrojen katyonu” adı verilen bileşenin varlığını ilk kez ortaya koydu. Bu keşif, gezegenin atmosferi ve manyetik alanının sırlarını çözmede çığır açacak.

CAMGÖBEĞİ PARILTILAR BÜYÜLEDİ

Webb’in çektiği görüntüler, Neptün’ün atmosferinde camgöbeği tonlarında ışıldayan auroraları gözler önüne serdi.

NASA, bu çarpıcı görüntüleri kamuoyuyla paylaşarak bilim dünyasında heyecan oluşturdu.

Uzmanlar, bu ışık şöleninin, gezegenin Güneş’ten gelen parçacıklarla etkileşimini anlamada kilit rol oynayacağını belirtti.

“YENİ BİR BİLİM PENCERESİ AÇILDI”

Araştırmanın lideri, Northumbria Üniversitesi’nden Doç. Dr. Henrik Melin, “Neptün’ün auroralarını bu kadar net görmek yalnızca Webb’in eşsiz teknolojisiyle mümkün oldu. Görüntülerin detayları ve berraklığı beni adeta şoke etti” dedi.

Melin, bu keşfin Uranüs ve Neptün gibi buz devi gezegenlerin atmosferlerini inceleyen bilim dalında yepyeni bir sayfa açtığını vurguladı.

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NEPTÜN’ÜN ZORLU SIRLARI ÇÖZÜLÜYOR

Güneş Sistemi’nin en uzak gezegeni olan Neptün, mesafesi nedeniyle yıllardır bilim insanlarını zorluyordu. Daha önce 1989’da Voyager 2’nin topladığı verilerle aurora izlerine rastlanmıştı, ancak Webb’in sunduğu bu netlik bambaşka bir seviye.

Jüpiter ve Satürn’ün auroraları uzun süredir incelenirken, Neptün’ün gizemli ışıkları ilk kez bu denli ayrıntılı bir şekilde gün yüzüne çıktı.

BİLİM DÜNYASINDA YENİ BİR DÖNEM

Nature Astronomy dergisinde yayımlanan araştırma, Neptün’ün manyetik alanının uzak gök cisimleriyle etkileşimini anlamada önemli ipuçları sunuyor.

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NASA, trihidrojen katyonuna ait emisyon çizgisinin bu denli belirgin tespit edilmesinin, aurora oluşum mekanizmalarını aydınlatacağını ifade etti.