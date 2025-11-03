MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaklaşık bir yıl önce TBMM'de yaptığı çıkışlar ile birlikte "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecinin düğmesine basıldı. MHP'nin yanı sıra DEM Parti de süreçte aktif bir şekilde rol aldı.

İmralı süreci olarak da adlandırılan bu dönemde terör örgütü PKK ve vatana ihanetten hüküm giymiş örgüt kurucusu Abdullah Öcalan'a yönelik iktidar medyasının kullandığı dil dikkat çekici şekilde değişti.

(Soldan sağa) Mithat Sancar, Pervin Buldan, Recep Tayyip Erdoğan, Efkan Ala, İbrahim Kalın

Yine yandaş medya, DEM Parti'ye yönelik ifadelerini de önemli ölçüde değiştirdi.

NEREDEN NEREYE...

Öyle ki, bugünlerde iktidara yakınlığı ile bilinen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın ailesine ait Turkuvaz Medya Grubu'nun önemli yayın organı Sabah gazetesinde, süreci olumlu değerlendiren manşetler yer alıyor.

Sabah gazetesi, 2023 Mart ayında DEM Partili Ahmet Türk'ün "Bu dönem sayın Öcalan’ın özgürleşme dönemidir" ifadelerine karşılık "HDP’li Ahmet Türk’ten haddini aşan sözler" manşetini atmıştı.

Sabah gazetesinin 21 Mart 2023 tarihli haberi

Öte yandan Sabah gazetesi, bugünkü manşetinde Ahmet Türk'ü, çok farklı bir dille yeniden manşet yaptı. Bu defa Sabah, özel bir röportaj ile Ahmet Türk'ün açıklamalarına yer verdi.

Haber, gazete manşetinde "Erdoğan liderliğinde güçlü konsensüs var" başlığı ile kullanıldı.

ULUSALCILAR "BARIŞTAN" RAHATSIZMIŞ

Sürece yönelik soruların yöneltildiği röportajda Ahmet Türk, ulusalcı olarak ifade eden kesimleri işaret ederek "Ulusalcı kesim barıştan rahatsız" dedi. Türk, "Bir ulusalcı kesim var, bunlar sürecin barışa evrilmesinden rahatsız olduğunu görüyoruz, televizyon programlarına çıkardıkları aktörlerden bunu rahat fark ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesinin 3 Kasım 2025 tarihli manşeti ve Ahmet Türk ile röportajı

Bugün yayımlanan röportajda dikkat çeken bazı açıklamalar yer adı. Ahmet Türk, "Çözüm süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan desteklediği için ilerliyor. Ahenk içinde çalışan bir devlet ve iktidar var" dedi.

Ahmet Türk, "Bugüne kadar Mustafa Kemal dışında devletin bütün kurumlarında etkin gücü olan Sayın Erdoğan oldu" dedi.