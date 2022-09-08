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Neredeyse üç yıl oldu - Muharrem Kızılkaya

"Bugüne kadar, Brezilya'da virüs enfeksiyonundan 500.000'den fazla ölüm oldu. İnsanlığın eninde sonunda salgını yeneceğini umuyorum ve inanıyorum. Dileğimiz bu hedefe mümkün olduğu kadar az ölümle ulaşmaktır..."

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 16:28
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 16:31
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Neredeyse üç yıl oldu - Muharrem Kızılkaya

Neredeyse üç yıl oldu - Muharrem Kızılkaya
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Halk sağlığı, yani dünya ülkelerinde nüfusun kirlenmesi artık çok farklı hallerde.

Krizi anlayan ülkeler, cesurca yöneten ve koordine eden hükümetler, görünüşe göre salgın riskinin göz ardı edildiği veya önemsiz görüldüğü ülkelerden daha iyi durumda.

Bu başarılı ülkeler ağırlıklı olarak kadınlar tarafından yönetiliyor. Bu süreçte hiçbir dini inanç, hiçbir siyasi bakış açısı, hiçbir insan gücü ölümcül virüse karşı uyarmaya yetmedi.

Salgınla mücadelede şimdiye kadar hiçbir rejim, hiçbir zenginlik, hiçbir toplumsal gelişme belirleyici olmadı.

Bazıları hızlı yaşadığımız, hızlı karar verdiğimiz ve sorunu hızlı çözdüğümüz iletişim çağında olduğumuzu iddia ediyor .

Virüsle mücadelede hızın yeterli ve başarılı olduğunu düşünüyorlar.

Ancak gerçek şu ki, insan yığınları tembelliğini koruyor: virüse yakalanma tehlikesinin farkında değiller.

Koronavirüs, insanların konuşurken, bağırırken ve şarkı söylerken fırlattıkları küçük damlacıklar yoluyla doğrudan bulaşarak kalabalıklar içinde hızla yayılır.

Enfeksiyon, özellikle sağlığı bozulmuş kişilerde sıklıkla ölüme yol açar.

Bugüne kadar, Brezilya'da virüs enfeksiyonundan 500.000'den fazla ölüm oldu.

İnsanlığın eninde sonunda salgını yeneceğini umuyorum ve inanıyorum. Dileğimiz bu hedefe mümkün olduğu kadar az ölümle ulaşmaktır.

Nüfusa doğru bilgi vererek ve alınan hijyen önlemlerini sadakatle sürdürerek ilerliyoruz.

Bireysel veya grup olarak, kendi belirsiz inançlarımızı, kültürel değerlere ve yaşam tarzlarına duyduğumuz sahte gururu tercih edersek, kaçınılmaz ölümde kesinlikle ağır bir bedel öderiz.

Bazı eyaletlerde pandemi kader, Allah'ın cezası olarak görülüyor, bazıları mantıklı düşünmüyor, istifa ile kaderlerini bekliyor.

Böyle bir düşünce, dindarlık veya Tanrı'ya inanç göstermez, aksine aptalcadır.

Allah insanlara akıl verdiği için, güvenlik arayışımızı desteklemek için halklara ve sağlık çalışanlarına güvenilir bilim adamları gönderir.

Bu zamanda cehalet yoluyla Tanrı'nın işinden kaçmamalıyız. İnsanlık bu salgını ancak akıl ve sabırla yenebilir.

Burada sabır, bir mucize ya da geliştirilmekte olan aşı için boşa beklemek anlamına gelmez.

Sabır da güvenin bir diğer adıdır, her şeyin yoluna gireceğine dair umut.

Sabır aynı zamanda acelenin zehrine direnmenin erdemidir.

Sabır aynı zamanda bilginin adı, mutluluğun, başarının, zaferin işaretidir.

Hepimiz takıntılarımızı sıkı bir şekilde kontrol etme sürecindeyiz. Ailelerimiz, çevremiz, insanlık yararımız ve öz kontrolümüz.

Bilim insanlarının ve sağlık profesyonellerinin öneri, tavsiye ve önerilerini takip ederek bu salgının üstesinden gelebiliriz.

Burada sabır, bir mucize ya da geliştirilmekte olan aşı için boşa beklemek anlamına gelmez.

Sabır da güvenin bir diğer adıdır, her şeyin yoluna gireceğine dair umut.

Sabır aynı zamanda acelenin zehrine direnmenin erdemidir.

Sabır aynı zamanda bilginin adı, mutluluğun, başarının, zaferin işaretidir.

Hepimiz takıntılarımızı sıkı bir şekilde kontrol etme sürecindeyiz. Ailelerimiz, çevremiz, insanlık yararımız ve öz kontrolümüz.

Bilim insanlarının ve sağlık profesyonellerinin öneri, tavsiye ve önerilerini takip ederek bu salgının üstesinden gelebiliriz.

Nüfus, mümkün olan en az can kaybıyla ödüllendirilecektir. Bilime değil sezgilerine güvenen devletlerin, yöneticilerin ülkelerinin insanlarını tehlikeye attıkları bilinmektedir.

Bu ülkelerde ölüm oranları yüksektir ve ciddi ekonomik kayıplar kaçınılmazdır.

Koronavirüs tüm mikroorganizmaları mutasyona uğratabilir. Farklı bir formda geri gelebilir.

Herkesin vücudunda normalde onları her kış dünyayı kasıp kavuran viral saldırılardan koruyan savunmaları vardır.

Kendimiz kendi savunmamızı güçlendirebiliriz. Bu, dikkatli hijyen yoluyla yapılır: kapsamlı kişisel temizlik, birbirine yabancı olan insanların fiziksel yakınlığından kaçınarak.

Bunların hepsi kendi evlerine ait olmayan insanlar.

Alışveriş sırasında olduğu gibi diğer insanlarla kaçınılmaz her yakın temas için ağız-burun maskesi iyi bir önlemdir.

Ve elbette bu özel zamanı birlikte geçirmek için sonsuz sabır...

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