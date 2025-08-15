Neşet Ertaş türküleri Laodikya’da senfoniyle yankılandı

Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının sahne aldığı tek perdelik ve yaklaşık 80 dakika süren konserde, Anadolu halk müziğinin efsanevi ismi Neşet Ertaş'ın unutulmaz eserleri klasik müzik formlarıyla yeniden hayat buldu.

Orkestra şefliğini Eray İnal'ın yaptığı gösteride, soprano Sevil Erçak, tenor Emre Akkuş, bariton Kamil Kaplan ve bas Mehmet Yılmaz solist olarak sahne aldı.

Etkinlikte sanatseverler, hem Neşet Ertaş'ın yüreklere işleyen türkülerini hem de senfonik düzenlemelerin büyüleyici gücünü bir arada deneyimledi.

Laodikya'nın tarihi dokusu, müziğin evrensel diliyle birleşerek unutulmaz bir geceye imza atıldı.

Bozkırın Tezenesi’ne vefa

Reynmen’den Bozkırın Tezenesi’ne saygı konseri! Kendi tarzıyla seslendirecek