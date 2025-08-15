Neşet Ertaş türküleri Laodikya’da senfoniyle yankılandı

Kaynak: DHA
Neşet Ertaş türküleri Laodikya’da senfoniyle yankılandı

Laodikya Batı Tiyatrosu'nda sahnelenen "Neşet Ertaş Türküleri Senfonik" konseri, binlerce sanatseveri tarihi atmosferde buluşturdu.

Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının sahne aldığı tek perdelik ve yaklaşık 80 dakika süren konserde, Anadolu halk müziğinin efsanevi ismi Neşet Ertaş'ın unutulmaz eserleri klasik müzik formlarıyla yeniden hayat buldu.

neset-ertas-turkuleri-laodikyada-senfoniyle-yankilandi-yenicag-1.jpg

Orkestra şefliğini Eray İnal'ın yaptığı gösteride, soprano Sevil Erçak, tenor Emre Akkuş, bariton Kamil Kaplan ve bas Mehmet Yılmaz solist olarak sahne aldı.

neset-ertas-turkuleri-laodikyada-senfoniyle-yankilandi-yenicag-2.jpg

Etkinlikte sanatseverler, hem Neşet Ertaş'ın yüreklere işleyen türkülerini hem de senfonik düzenlemelerin büyüleyici gücünü bir arada deneyimledi.

neset-ertas-turkuleri-laodikyada-senfoniyle-yankilandi-yenicag-3.jpg

Laodikya'nın tarihi dokusu, müziğin evrensel diliyle birleşerek unutulmaz bir geceye imza atıldı.

neset-ertas-turkuleri-laodikyada-senfoniyle-yankilandi-yenicag-4.jpg

neset-ertas-turkuleri-laodikyada-senfoniyle-yankilandi-yenicag-5.jpg

neset-ertas-turkuleri-laodikyada-senfoniyle-yankilandi-yenicag-6.jpg

neset-ertas-turkuleri-laodikyada-senfoniyle-yankilandi-yenicag-7.jpg

