Nesli tehlike altındaki çizgili sırtlan görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanın görüntüsünü paylaştı.

KAYNAK: DHA
Nesli tehlike altındaki çizgili sırtlan görüntülendi

DKMP Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanın yönetmen ve belgeselci Burak Doğansoysal tarafından çekilen görüntüsü paylaşıldı. Paylaşımda, "Seni görmek için kim bilir kaç saat, kaç gün ve hatta kaç hafta kayıtta kaldı kameralar. Ama sonuç 'beklemeye değmiş' dedirtiyor. En zor coğrafyaların gizli kovuklarında kendini saklayan sırtlanı görme sevincini sizinle de paylaşmaya değmez mi? Görüntüsüyle bir köpeği andırsa da kedimsiler takımından olan sırtlan, kendini gizlemekte oldukça usta bir tür. Mağara ve inleri kendine yaşam alanı olarak seçen sırtlanın doğal döngüdeki rolü ise vazgeçilmez" mesajına yer verildi.

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