Nesli tehlike altındaki Kara Akbaba kurtarıldı

Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Süleymanuşağı köyünde, vatandaşlar bitkin halde bir Kara Akbaba buldu. Köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bildirdi.

İhbar üzerine köye giden ekipler bitkin halde bulunan ve nesli tehlike altında olan akbabayı kuruma getirdi. Kurumda veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolleri yapılan akbaba bakım ve tedavi altına alındı.

Akbabanın tedavisinin ardından doğal yaşamına geri bırakılacağı belirtildi.

Kara Akbaba, boyu ve kanat açıklığı ile Avrupa’nın en büyük yırtıcı kuşu özelliğine sahip olarak biliniyor.