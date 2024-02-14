Nesrin Cavadzade'ye bir bakan bir daha baktı. Gala gecesinde hediye paketine benzettiler

Mehmet Akif Erdem
Nesrin Cavadzade'ye bir bakan bir daha baktı. Gala gecesinde hediye paketine benzettiler
Hem oyunculuğu hem tarzı ile magazin gündeminin ve takipçilerinin gözbebeği olan ünlü oyuncu ve manken Nesrin Cavadzade FOX TV’nin isim değiştirmesi üzerine düzenlediği gala gecesine katıldı. Gecede Cavadzade’ye bir bakan bir daha baktı..

Hem oyunculuğu hem tarzı hem de modaya ayak uydurması ile her zaman gündemde olan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, oyunculuk performansı ve güzelliği ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

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BİR BAKAN BİR DAHA BAKTI

FOX TV’nin ismini NOW olarak değiştirmesinin ardından düzenlediği geceye ünlü ve güzel oyuncu Nesrin Cavadzade de katıldı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu geceden arda kalan pozlarını paylaştı.

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Yırtmaçlı uzun beyaz elbisesi ve siyah renk kol detayları ile geceye damgasını vuran Cavadzade’nin bu tarzına sosyal medyadan yorum yağdı.

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Ünlü güzelin bu tarzı birçok takipçisi tarafından beğenilirken az da olsa bir kısım takipçisi ise yeni tarzı Cavadzade’ye yakıştırmadı.

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Güzel oyuncunun son pozlarına; 'Hediye paketi gibi', 'Çok güzelsin ama yanlış seçim' gibi yorumlar yapıldı.

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