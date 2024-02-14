Nesrin Cavadzade'ye bir bakan bir daha baktı. Gala gecesinde hediye paketine benzettiler

Hem oyunculuğu hem tarzı hem de modaya ayak uydurması ile her zaman gündemde olan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, oyunculuk performansı ve güzelliği ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

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FOX TV’nin ismini NOW olarak değiştirmesinin ardından düzenlediği geceye ünlü ve güzel oyuncu Nesrin Cavadzade de katıldı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu geceden arda kalan pozlarını paylaştı.

Yırtmaçlı uzun beyaz elbisesi ve siyah renk kol detayları ile geceye damgasını vuran Cavadzade’nin bu tarzına sosyal medyadan yorum yağdı.

Ünlü güzelin bu tarzı birçok takipçisi tarafından beğenilirken az da olsa bir kısım takipçisi ise yeni tarzı Cavadzade’ye yakıştırmadı.

Güzel oyuncunun son pozlarına; 'Hediye paketi gibi', 'Çok güzelsin ama yanlış seçim' gibi yorumlar yapıldı.