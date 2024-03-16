Nesrin Sipahi mi yoksa Nesrin Ersipahi mi öldü? Medyada büyük karışıklık

Devlet Sanatçısı unvanına sahip sanatçı Nesrin Sipahi 89 yaşındaki hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Birçok site haberi girdi. NTV’nin de haberi sildiği görüldü.

Sonrasında Onur Akay’ın açıklama yaptığı görüldü.

Onur Akay'ın açıklaması şu şekilde:

“Ama isimlerin yakın olmasından dolayı, maalesef ki vefatında da editör arkadaşlarımız bir karışıklık yaşamış. Nesrin Sipahi’ye sağlıklı uzun ömürler, bu mübarek günlerde kaybettiğimiz Nesrin Ersipahi’ye de Allah’tan rahmet dilerim.”

NESRİN SİPAHİ KİMDİR?

Nesrin Sipahi, 1934 yılında İstanbul’un Yeşilköy semtinde dünyaya geldi. Kırım Tatar kökenli bir ailenin çocuğu olarak, eğitimine Yeşilköy İlkokulu ve Bakırköy Ortaokulu’nda başladı.

Moda ve dikiş konularında eğitim almak üzere Sanat Okulu’na devam etti ve İngilizce bilgisini Amerikan okulunda geliştirdi.

Batı Müziği ve Şan eğitimi alırken, Türk Sanat Müziği’ndeki yeteneği İstanbul Belediyesi Konservatuvarı’nda Ahmet Nuri Canaydın tarafından fark edildi.

Şerif İçli’den aldığı derslerle yeteneğini geliştiren Sipahi, İstanbul Radyosu’nda bağımsız programlara katıldı ve 1953’te TRT Ankara Radyosu’nda sanatçı olarak işe başladı.

Tiyatro sanatçısı abisi Nihat Akçan ve o dönemki eşi Yıldız Kenter’in desteğiyle radyoya adım attı.

Ankara Devlet Konservatuvarı hocalarından eğitim aldı ve Ferit Ruşen Kam, Refik Ahmet Sevengil, Halil Bedii Yönetken, Suphi Ziya Özbekkan ve Ekrem Güyer gibi isimlerden faydalandı.

1957’de “Bir Rüzgârdır Gelir Geçer Sanmıştım” adlı ilk plağını Odeon Plak Şirketi aracılığıyla yayımladı.

1957’nin Ocak ayında Hasan Aldemir Sipahi ile evlenen sanatçı, bu evlilikten iki oğlu oldu ve sanat hayatında “Sipahi” soyadını kullanarak tanındı.

1965’te Tamer Yiğit ile “Kalbimdeki Serseri” adlı müzikli filmde başrol oynadı ve 1974’te Fenerbahçe futbol takımının ilk marşı olan "Yaşa Fenerbahçe"yi seslendirdi.

1998’de Devlet Sanatçısı unvanını alan Sipahi, gazinolarda baş solist olarak uzun yıllar boyunca Klasik Türk Sanat Müziği’ni icra etti. 1968’de popüler müziğe adım atarak “Bebek” ve “Arkadaşımın Aşkısın” adlı parçaları plağa kaydetti.

1970’te Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de konser veren sanatçı, 25 yıl sonra 2016’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahne alarak doğum gününü kutladı ve aynı yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’ne değer görüldü.

2017’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törende, 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ödülünü aldı.