Depremde yerle bir olan binaya yıllar önce asılan afiş ağızları açık bıraktı

Kaynak: Haber Merkezi
Depremde yerle bir olan binaya yıllar önce asılan afiş ağızları açık bıraktı
Tüm Türkiye’yi derinden sarsan 6 Şubat depremlerinde, Adıyaman'da yıkılarak 37 kişiye mezar olan Zümrüt Apartmanının inşaatı bittikten hemen sonra üzerine asılan afiş görenleri şaşkına çevirdi.

Adıyaman’ın Yenisanayi Mahallesi’ne bağlı olan Adnan Menderes Caddesi Karayolları 87. Şube Şefliği karşısında bulunan zemin artı 8 katlı Zümrüt Apartmanı 6 Şubat depreminde yıkılırken 37 kişiye de mezar olmuştu.

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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanıklara, “Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olma” suçundan 2 yıldan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası istendi.

Üç kişinin tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması 29 Şubat tarihinde gerçekleşti. İkinci duruşması ise 15 Mayıs görülecek olan Zümrüt Apartmanı davasında ilginç bir detay daha gözler önüne serildi.

Tutuklu yargılanan sanıklardan Müteahhit Bilal K.’nın 2010 yılında bina ile ilgili ortaya atılan ‘Binada eğim var, bina yıkılacak’ iddiaları üzerine çeşitli kuruluşlardan aldıkları raporları afişe yazarak binanın dış cephesine astığı ve binanın sağlam olduğunu raporlar ışığında kanıtlamaya çalıştığı ortaya çıktı.

Depremde yerle bir olmutşu! Yıllar sonra ortaya çıkan detay: Binaya asılan afiş ağızları açık bıraktı

2010 yılı Aralık ayında, binaya astığı afişte “Bu binada en küçük bir hata olmadığını biz belgeledik. İftira eden vatandaşlar, hodri meydan siz de belgeleyin” başlığı altında Adıyaman Belediyesi’nden alınan Yapı Kullanma İzin Belgesi, Makine Mühendisinin Periyodik Ölçüm Raporu, Jeoloji Mühendisi’nin Zemin Etüdü Raporu ve İnşaat Mühendisleri Yapıda İmara aykırı olmadığı yönündeki raporların yer aldığı görüldü.

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