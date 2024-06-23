Netanyahu: ABD silahlarını teslim alamadık

Düzenleme: Kaynak: AA
Netanyahu: ABD silahlarını teslim alamadık

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'den yapılan silah sevkiyatının son dört ay içinde "dramatik bir düşüş" yaşadığını belirterek, sadece belirli parçaların ulaştığını, ancak silahların büyük kısmının henüz teslim alınamadığını iddia etti.

Netanyahu, haftalık kabine toplantısında ABD'den İsrail'e yapılan silah sevkiyatı hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD'li yetkililerle yaptıkları görüşmelerde sevkiyatın hızlandırılması için defalarca çağrıda bulunduklarını fakat "temel durumun değişmediğini" vurguladı.

Başbakan Netanyahu, "Belirli parçalar azar azar ulaştı ancak silahların büyük kısmı geride kaldı (ulaşmadı)" şeklinde konuştu.

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Geçtiğimiz salı günü, Netanyahu, ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatını reddettiği iddiasıyla ilgili bir video paylaşmıştı. İsrail Başbakanlık Ofisi ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jack Lew'in, mühimmat ve silahların İsrail'e teslim edilme sürecinin devam ettiğini bildirdiğini aktarmıştı.

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