Netanyahu Hamas'ın esir takası teklifini reddetti. ‘Savaşı tüm cephede sürdürüyoruz’

Netanyahu, yayımladığı açıklamada, şu ana dek 110 esiri geri getirdiklerini ve tamamını geri getirmeye kararlı olduklarını belirterek, "Hamas’ın teslim olma şartlarını" reddettiğini ifade etti.

Esirlerin serbest bırakılması karşılığında Hamas’ın savaşın sona ermesi ve İsrail güçlerinin Gazze’yi terk etmesi taleplerinin olduğunu söyleyen Netanyahu, bunu kabul etmeleri durumunda "askerlerin boşuna ölmüş olacağını, vatandaşların güvenliğinin garanti altına alınamayacağını ve bir başka 7 Ekim’in an meselesi olacağını" savundu.

“KİM BİZE ZARAR VERMEYE ÇALIŞIRSA ONA ZARAR VERİRİZ”

Netanyahu, "Savaşı tüm cephe ve sektörde sürdürüyoruz. Hiçbir teröriste dokunulmazlık vermiyoruz. Ne Gazze’de ne Lübnan’da ne Suriye’de ne de başka bir yerde. Kim bize zarar vermeye çalışırsa ona zarar veririz." dedi.

GAZZE'DEKİ İSRAİLLİ ESİRLERİN AKIBETİ

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı başlatmış, çok sayıda İsrailliyi esir alımıştı.

Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve peşinden 3 gün uzatılan ateşkeste 81 İsrailli ve 240 Filistinli rehine karşılıklı serbest bırakılmıştı.