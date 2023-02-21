21 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi birinci oylamada Meclisten geçti

Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi birinci oylamada Meclisten geçti

İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümeti, yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargıçların atamasında söz sahibi olmasını öngören yasa teklifini birinci turda Meclisten geçirdi

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 11:14
Takip Et

Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi birinci oylamada Meclisten geçti

Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi birinci oylamada Meclisten geçti
+
Aa
-

Tartışmalı yargı düzenlemesinin Meclisteki ilk tur oylaması, on binlerce göstericinin ülke genelinde gün boyu süren protestolarının gölgesinde gerçekleşti.

İsrail Meclisinde gece saatlerinde yapılan oylamada 63 milletvekili yasa teklifi lehinde, 47'si ise aleyhinde oy kullandı.

Teklifin geçmesi için Mecliste üç tur oylamadan da onay alması gerekiyor. Yasa teklifi ikinci oylamadan önce tekrar Meclis Anayasa, Kanun ve Yargı Komitesinde görüşülecek.

İsrail kamuoyunda Mecliste üç oylamanın tamamlanması halinde Yüksek Mahkemenin yasayı iptal edip etmeyeceği tartışılıyor.

"TARİH SİZİ YARGILAYACAK"

Yasanın mimarı olarak kabul edilen Başbakan Binyamin Netanyahu, oylamayı "büyük bir gün, büyük bir gece" diye tanımladı.

Buna karşılık ana muhalefet lideri Yair Lapid ise, "Tarih sizleri bu gece için, demokrasi, ekonomi, güvenliğe zararınız, İsrail halkını parçalara ayırıp umursamadığınız için yargılayacak." ifadesini kullandı.

Hükümet kanadı, tartışmalı düzenlemenin "yargının yürütme üzerindeki tahakkümünü azaltacağını" savunurken, karşıtları, yasa teklifinin "erkler arasındaki güç ayrımını iktidar lehine değiştireceğini" belirtiyor.

NETANYAHU HÜKÜMETİNİN TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ

Başbakan Netanyahu liderliğindeki hükümetin Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurmuştu.

Koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması ve İsrail sokağında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı merci olarak görev yapan Yüksek Mahkeme, "yarı-anayasa" olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırı gördüğü durumlarda Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisine sahip.

Netanyahu hükümetinin açıkladığı yargı düzenlemesi, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisini Yüksek Mahkemenin elinden almayı içeriyor.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, hükümetin yargı düzenlemesine karşı itirazlarını yazılı olarak iletmiş, kaygılarının "güçler ayrılığı, yargının bağımsızlığı ve bireysel hakların korunması"nın bozulması üzerinde toplandığını ifade etmişti.

Yasa teklifinin açıklanmasının ardından her hafta on binlerce İsrailli ülke genelinde Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı protestolara başlamıştı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
1
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
2
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
3
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
4
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
5
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
6
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
7
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
﻿Fenerbahçe'de Lucas Moura gelişmesi. Tottenham kararını verdi
﻿Fenerbahçe'de Lucas Moura gelişmesi. Tottenham kararını verdi
﻿Fenerbahçe'de Lucas Moura gelişmesi. Tottenham kararını verdi
﻿Zerdeçal bitkisi kanseri önlemeye yardımcı oluyor
﻿Zerdeçal bitkisi kanseri önlemeye yardımcı oluyor
﻿Zerdeçal bitkisi kanseri önlemeye yardımcı oluyor
﻿Uzmanından depremzede çocuklar için kritik uyarı
﻿Uzmanından depremzede çocuklar için kritik uyarı
﻿Uzmanından depremzede çocuklar için kritik uyarı
﻿Plastik fabrikası kül oldu 
﻿Plastik fabrikası kül oldu 
﻿Plastik fabrikası kül oldu 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.