Netanyahu: İşimiz bitmedi

Kaynak: AA
Netanyahu: İşimiz bitmedi
İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’da hedeflerindeki kimseleri "terörist" olarak niteleyerek, bunların 500'den fazlasını öldürdüklerini ama “işlerinin bitmediğini” söyleyerek bölgede kan dökmeye devam edeceklerinin sinyalini verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail ordusunun 43. Taburunda görev yapan yedek askerler ile buluştu.

“Zafer kazanıncaya” kadar Gazze’ye yönelik saldırılarına devam edeceklerini belirten Netanyahu, Gazze dışındaki diğer bölgelerle de ilgilenmeleri gerektiğini kaydetti.

Netanyahu, İsrail güçlerinin Batı Şeria’da 2023’ün başından bu yana “terörist diye nitelediği” 500’den fazla Filistinliyi öldürdüğünü söyledi.

Netanyahu, “Bugün Cenin’de olmak üzere işimiz bitmedi.” dedi.

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