Netanyahu: İşimiz bitmedi

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’da hedeflerindeki kimseleri "terörist" olarak niteleyerek, bunların 500'den fazlasını öldürdüklerini ama “işlerinin bitmediğini” söyleyerek bölgede kan dökmeye devam edeceklerinin sinyalini verdi.