Netanyahu, UCM'nin tutuklama kararına rağmen Macaristan'da

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırgan politikaları sonucu Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi. Netanyahu, bu karara rağmen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine ülkeye ziyarete gitti.

Netanyahu, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky tarafından Uluslararası Liszt Ferenc Havalimanı'nda karşılandı.

Szalay-Bobrovniczky, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden, Netanyahu ve eşinin karşılanmasına ilişkin fotoğraflar paylaştı.

MACARİSTAN: HOŞ GELDİNİZ

Bakan Szalay-Bobrovniczky, paylaşımında, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Budapeşte'ye hoş geldiniz" ifadesini kullandı.

Bu arada, İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu, Başbakan Orban'ın yanı sıra Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile görüşecek.

MACARİSTAN TUTUKLAMAKLA YÜKÜMLÜ

UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan" dolayı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerinin uygulanması, mahkemenin kurucu anlaşması Roma Statüsü'nün 86. ve 87. maddeleri gereğince taraf ülkelerin yükümlülüğünde bulunuyor. Macaristan, taraf ülkeler arasında.

LAHEY'DEKİ MAHKEMEYE TESLİM EDİLMESİ GEREKİYOR

Statünün 89. maddesi uyarınca, Netanyahu ve Gallant'ın, UCM'ye taraf herhangi bir ülkeye seyahati durumunda, o ülkenin yetkili makamlarınca tutuklanıp Lahey'deki mahkemeye teslim edilmesi gerekiyor.

UCM'nin kararını "saçma" olarak nitelendiren Orban, Kasım 2024'te Netanyahu'ya "tutuklanmama garantisi" vererek, kendisini ziyarette bulunması için ülkesine davet etmişti.

NETANYAHU'YA HAVALİMANINDA PROTESTO

Öte yandan Netanyahu, Macaristan'a ziyareti öncesi İsrailliler tarafından havalimanında protesto edildi.

İsrail ordu radyosu, Ben Gurion Havalimanı'nda İsrailliler tarafından yapılan eylemin amacının "İsrailli esirlerin serbest bırakılması" olduğunu belirtti.

Havalimanındaki İsrailli göstericilerin, "Gazze'de ateşkes ve İsrailli esirlerin derhal serbest bırakılmasını" talep eden pankartlar açtığı aktarıldı.

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