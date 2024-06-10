Netanyahu’dan savaş kabinesinden istifa eden Gantz’a sert eleştiri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savaş kabinesinden istifa eden Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz’a sert eleştirilerde bulundu. Yaptığı açıklamada, “Ey Benny (Gantz), İsrail birçok cephede varoluşsal bir savaş veriyor. Şimdi bu durumu bırakmanın zamanı değil, güçlerini birleştirmenin zamanıdır” ifadesini kaydetti.

Netanyahu, açıklamasının devamında, “Kapım, düşmanlarımıza karşı zafer kazanmaya ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya hazır her Siyonist partiye açık olacaktır” açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının 8’inci ayında Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiğini açıklamıştı. Gantz’tan kısa bir süre sonra da İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un da olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiğini duyurmuştu.