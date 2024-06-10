Netanyahu’dan savaş kabinesinden istifa eden Gantz’a sert eleştiri

Kaynak: AA
Netanyahu’dan savaş kabinesinden istifa eden Gantz’a sert eleştiri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olağanüstü hal hükümetinden istifa eden Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz’ı sert sözlerle eleştirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savaş kabinesinden istifa eden Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz’a sert eleştirilerde bulundu. Yaptığı açıklamada, “Ey Benny (Gantz), İsrail birçok cephede varoluşsal bir savaş veriyor. Şimdi bu durumu bırakmanın zamanı değil, güçlerini birleştirmenin zamanıdır” ifadesini kaydetti.

Netanyahu, açıklamasının devamında, “Kapım, düşmanlarımıza karşı zafer kazanmaya ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya hazır her Siyonist partiye açık olacaktır” açıklamasını yaptı.

kapak-000740.jpg

NE OLMUŞTU?

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının 8’inci ayında Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiğini açıklamıştı. Gantz’tan kısa bir süre sonra da İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un da olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiğini duyurmuştu.

gettyimages-2156217458-vm88m1.jpeg

Son Haberler
Genç profesör Mehtap Uysal evinde ölü bulundu. Eczacılık Fakültesi eski Dekanıydı Gündem
Genç profesör Mehtap Uysal evinde ölü bulundu. Eczacılık Fakültesi eski Dekanıydı
Motorcuya bıçak çekip 'Seni ikiye bölerim' diyerek tehdit etti Gündem
Motorcuya bıçak çekip 'Seni ikiye bölerim' diyerek tehdit etti
Eriş'ten Ar-Ge destekli probiyotikli noodle üretimi Ekonomi
Eriş'ten Ar-Ge destekli probiyotikli noodle üretimi
Acun Ilıcalı çark etti Spor
Acun Ilıcalı çark etti
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan generalden sonra gümrükten valiz kaçıran tim komutanı Gündem
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan generalden sonra gümrükten valiz kaçıran tim komutanı
Muğla'da korkutan TIR yangını Yerel Haberler
Muğla'da korkutan TIR yangını
Euroya seçim darbesi. Çakıldı Ekonomi
Euroya seçim darbesi. Çakıldı