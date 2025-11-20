İsrail basını YNET'in haberine göre; Netanyahu'nun ofisinde şüpheli paket bulunduğunu duyurdu.

Haberde, bomba imha ekiplerinin beklendiğine yer verilmişti.

TEHLİKELİ MADDE ÇIKMADI

Yapılan inceleme sonucunda zarfta tehlikeli madde bulunmadığı belirlendi.

Yetkililer, olayın güvenlik prosedürleri çerçevesinde hızla kontrol altına alındığını açıkladı.

Zarfın kimin tarafından gönderildiği ve gönderilme amacıyla ilgili inceleme başlatıldı.

DAHA ÖNCE DE SUİKAST GİRİŞİMİ OLMUŞTU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya daha önce de suikast girişiminde bulunulmuştu.

Geçtiğimiz temmuz ayında, Şin Bet ile işbirliği içinde yürütülen bir operasyonla İsrail'in orta kesimlerinde yaşayan bir kadın, "Başbakan Binyamin Netanyahu'yu patlayıcı bir cihazla hedef almayı planladığından" şüphelenilmesi üzerine tutuklanmıştı.

Polise göre kadın, suikast planının bir parçası olarak başkalarıyla temas halindeydi.