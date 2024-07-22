Netflix 80’den fazla oyun geliştiriyor. Her ay biri yayınlanacak

Oyun sektörüne mobil oyun alanından giriş yapan Netfilx’in son planı ortaya çıktı. Yapılan açıklamaya göre 80’den fazla oyunun yapım aşamasında olduğu belirtilirken her ay bir oyunun yayınlanması planlanıyor.

Netflix’in üst düzey yöneticilerinden Gregory K. Peters şirketin oyun tarafındaki planlarını anlattı. Peters, yapım aşamasındaki oyunların, Netflix dizilerinin senaryolarından yola çıkılarak yapılan etkileşimli anlatı oyunları olduğunu söyledi. Söz konusu oyunların yapımının daha kolay olduğunu belirten Peters, her ay bir oyun yayınlamayı planladıklarını söyledi.

Peters, ilerleyen dönemde oyunlar da dahil olmak üzere çok fazla içerik sunacaklarını sözlerine ekledi.

Netflix’in bir başka üst düzey yöneticisi Theodore A. Sarandos ise konuyla ilgili "Süper hayran kitlesine oyunlarla hizmet etme fırsatımızın gerçekten eğlenceli ve dikkat çekici olduğunu düşünüyorum” dedi.

KÜÇÜK ÇAPTA OYUNLAR YAYINLADILAR

Netflix, geçtiğimiz yıllarda oyun dünyasına adım atacağını açıkladıktan sonra herkes nasıl yapımların yer alacağını merak etti. Platformda yer alan oyunlar daha çok küçük çapta olurken abonelere Grand Theft Auto, Football Manager ve Sonic Mania gibi mobil oyunlar da sunuldu. Öte yandan platformda popüler Netflix dizilerinden yola çıkarak yapılan hikayeli oyunlar da bulunuyor.

Geliştirme aşmasında olduğu açıklanan 80 oyunun ne kadarının üçüncü taraf oyunu ve ne kadarının hikaye etkileşimli oyun olduğu henüz bilinmiyor.