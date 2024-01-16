Netflix 2023 yılında üyelik ücretlerine sık zam yapmasına neden olarak ülke koşulları ve döviz kurundaki hareketliliği gösteriyordu. Netflix 2024 yılı mevcut paket ücretlerine zam yaptı. Peki, Netflix’e zam mı geldi? 2024 Netflix üyelik paketleri ne kadar kaç TL oldu?

2024 NETFLİX ÜYELİK PAKET ÜCRETLERİ NE KADAR?

Netflix, 2024 yılında üyelik paketlerine yapılan fiyat güncellemelerini duyurdu.

Resmi açıklamaya göre, en düşük temel planın fiyatı 99,99 TL'den 119,99 TL'ye yükseldi. Standart planın fiyatı ise 149,99 TL'den 176,99 TL'ye çıktı. Özel plan ise yeni fiyatıyla 229,99 TL olarak belirlendi.

Ancak, bu fiyatlandırma değişikliği şu an için yalnızca yeni abonelikleri kapsıyor. Mevcut aboneler, bir süre daha mevcut fiyatlar üzerinden hizmet alabilecekler.

Netflix yetkilileri, bu fiyat artışının hizmet kalitesini yükseltme ve daha iyi içerik sağlama amacı taşıdığını belirtiyor. Yapılan açıklamaya göre, güncellenen ücretlerle birlikte, platformun daha fazla orijinal içerik üretme kapasitesini artırması hedefleniyor.