Netflix'in reklamlı paketine ilgi arttı. 5 milyon aktif kullanıcı abone oldu

Netflix'in abone kaybına bulduğu çözüm reklamlı ve uygun fiyatlı Netflix aboneliğiydi. Henüz tüm dünyada kullanıma sunulmayan özelliğin abone sayısı şaşırttı.

Netflix'in reklamlı paketine ilgi arttı. 5 milyon aktif kullanıcı abone oldu

Netflix’in reklam destekli abonelik seçeneği, artık aylık beş milyon aktif kullanıcıya ulaştı.

Reklam destekli seçenekteki kullanıcıların ortalama yaşının 34 olduğunu ve abone sayısının yılın başından bu yana iki katına çıktığını açıkladı.

Şirketin Eş CEO’su Greg Peters’ın söylediğine göre, reklam destekli abonelik seçeneğinin kullanılabildiği ülkelerdeki toplam kayıtların %25’inden fazlası bu seçeneğe yapılıyor.

Konu hakkında yaptığı yorumda CEO, “Sinyaller umut verici: Reklam destekli planımıza katılım, karşılaştırılabilir reklam dışı planlarımıza benzer bir seviyede. Her şey tüketicilerle başlar ve biter. Bu nedenle, karşılaştığımız tüm rekabete rağmen Netflix günümüzün en popüler yayın hizmetidir. En çok izlenilen hizmet olmak için herkesin izlemesine ihtiyacınız var. Netflix’i diğerlerinden ayıran da budur. İzlenilen olmak...” dedi.

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