Arnold Schwarzenegger'den Türkiye'ye teşekkür

Schwarzenegger, 'Luke' karakterine hayat verdiği 'Fubar' adlı projenin Netflix'te 'Bugün Türkiye'nin En İyi 10 TV Şovu' kategorisinde zirvede yer almasının ardından teşekkür mesajı paylaştı.

Global bir casusluk macerasına atılan baba-kızın hikâyesinin konu alındığı ve Schwarzenegger'in 'Luke' karakterine hayat verdiği 'Fubar', Netflix'te 'Bugün Türkiye'nin En İyi 10 TV Şovu' kategorisinde zirvede yer aldı.

"TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE"

Arnold Schwarzenegger, 'Fubar'ın Türkiye'de gördüğü ilgiye kayıtsız kalmadı. Ünlü oyuncu, Twitter hesabından İngilizce olarak, "Teşekkürler Türkiye" mesajını paylaştı.