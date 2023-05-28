Arnold Schwarzenegger'den Türkiye'ye teşekkür

Terminatör filmlerinin yıldızı Arnold Schwarzenegger'in başrolünde yer aldığı Netflix dizisi 'Fubar', 25 Mayıs Perşembe günü izleyiciyle buluştu. Türkiye'de de ilk sıraya yerleşen dizi için ünlü aktörden teşekkür mesajı geldi.

Arnold Schwarzenegger'den Türkiye'ye teşekkür

Schwarzenegger, 'Luke' karakterine hayat verdiği 'Fubar' adlı projenin Netflix'te 'Bugün Türkiye'nin En İyi 10 TV Şovu' kategorisinde zirvede yer almasının ardından teşekkür mesajı paylaştı.

Global bir casusluk macerasına atılan baba-kızın hikâyesinin konu alındığı ve Schwarzenegger'in 'Luke' karakterine hayat verdiği 'Fubar', Netflix'te 'Bugün Türkiye'nin En İyi 10 TV Şovu' kategorisinde zirvede yer aldı.

arnold-ic.jpg

"TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE"

Arnold Schwarzenegger, 'Fubar'ın Türkiye'de gördüğü ilgiye kayıtsız kalmadı. Ünlü oyuncu, Twitter hesabından İngilizce olarak, "Teşekkürler Türkiye" mesajını paylaştı.

İlgili Haberler
Arnold Schwarzenegger Netflix’le mi anlaştı? Arnold Schwarzenegger kimdir?
Arnold Schwarzenegger Netflix’le mi anlaştı? Arnold Schwarzenegger kimdir?
Netflix'deki 'şifre paylaşım yasağı' ABD'ye getirildi
Netflix'deki 'şifre paylaşım yasağı' ABD'ye getirildi
Netflix'in reklamlı paketine ilgi arttı. 5 milyon aktif kullanıcı abone oldu
Netflix'in Türkiye'deki en popüler dizileri belli oldu
Öne Çıkanlar
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Ezgi Mola'dan yakın arkadaşı Merve Dizdar'a duygusal kutlama Magazin
Ezgi Mola'dan yakın arkadaşı Merve Dizdar'a duygusal kutlama
Osmaniye'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı Yaşam
Osmaniye'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Seramik çaldığını iddia ettiği çocuğu döverek bayılttı Yaşam
Seramik çaldığını iddia ettiği çocuğu döverek bayılttı
Emniyet ve Jandarma'dan Kaftancıoğlu'nun 'mükerrer oy' uyarısına suç duyurusu Güncel
Emniyet ve Jandarma'dan Kaftancıoğlu'nun 'mükerrer oy' uyarısına suç duyurusu
Amatör Lig'de skandal olay. Taraftarlar sahadaki oyunculara saldırdı Spor
Amatör Lig'de skandal olay. Taraftarlar sahadaki oyunculara saldırdı
Gölete düşen otomobildeki genç hayatını kaybetti Yaşam
Gölete düşen otomobildeki genç hayatını kaybetti
Adana’da otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı Yaşam
Adana’da otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı