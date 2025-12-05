Dünyanın lider dijital içerik platformu Netflix, Warner Bros. Discovery’nin tamamını hisse başına 27,75 dolar üzerinden değerleyerek satın alıyor.

Nakit ve hisse senedi karışımıyla gerçekleşecek işlem, yaklaşık 82,7 milyar dolar işletme değeri ve 72 milyar dolar öz sermaye değeriyle kapanacak. Anlaşmanın, Warner Bros. Discovery’nin daha önce duyurulan Discovery Global biriminin bağımsız halka açık şirket olarak ayrılmasının ardından 2026’nın üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

‘GELECEK YÜZYILI ŞEKİLLENDİRECEĞİZ’ MESAJI

Netflix CEO’su Ted Sarandos konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Misyonumuz her zaman dünyayı eğlendirmek oldu. Warner Bros.’un Casablanca ve Citizen Kane gibi zamansız klasiklerden Harry Potter ve Friends gibi modern favorilere uzanan olağanüstü film ve dizi arşivini; Stranger Things, KPop Demon Hunters ve Squid Game gibi kültür tanımlayıcı yapımlarımızla bir araya getirerek bunu çok daha iyi yapabileceğiz. Birlikte, izleyicilere sevdikleri içeriklerden daha fazlasını sunabilir ve hikâye anlatıcılığının gelecek yüzyılını şekillendirmeye katkı sağlayabiliriz.

"Warner Bros. Discovery CEO’su David Zaslav ise şunları söyledi: "Bugünkü duyuru, dünyanın en büyük iki hikaye anlatıcılığı şirketini, insanların en çok izlemekten keyif aldığı eğlenceyi daha fazla kişiye ulaştırmak için bir araya getiriyor. Bir asırdan uzun süredir Warner Bros., izleyicileri heyecanlandırdı, dünyanın dikkatini çekti ve kültürümüzü şekillendirdi. Netflix'le güçlerimizi birleştirerek, dünyanın dört bir yanındaki insanların kuşaklar boyunca en etkileyici hikayelerin keyfini çıkarmaya devam etmesini sağlayacağız.”

HARRY POTTER ARTIK NETFLİX’İN

Netflix’in mevcut piyasa değeri 437 milyar doları aşarken, bu satın almayla küresel yayıncılık liderliği iyice perçinlenmiş oldu. Warner Bros. Discovery’nin dev kütüphanesi, DC çizgi roman evreni, HBO’nun tüm dizileri, Harry Potter serisi ve stüdyonun 100 yılı aşkın film mirasının fikri mülkiyet hakları artık tamamen Netflix’in elinde.

PARAMOUNT YARIŞ DIŞI KALDI

Bu dev anlaşma; Paramount Global’in Skydance ile birleşmeye çalışırken Warner Bros. Discovery’ye nakit teklif sunması ve Comcast’in de stüdyo ile yayın varlıkları için teklif vermesinden hemen sonra geldi.

Uzun süren satın alma yarışında Netflix ve Paramount başa baş giderken, Paramount yönetimi “satış sürecinin yönetimdeki bazı üyelerin işlem sonrası kişisel çıkar ve tazminat beklentileri yüzünden çatışmalarla gölgelendiğini” öne sürmüştü.