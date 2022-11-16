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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 8 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.  

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 14:49
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversitenin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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