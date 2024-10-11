Nevşehir merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonu

Düzenleme: Kaynak: AA
Nevşehir merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonu

Nevşehir merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 76 şüphelinin adliyeye sevk edildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin dünkü operasyonunda, 1500'den fazla kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bir müştekinin şikayeti üzerine çalışma başlatmış ve araştırmada şüphelilerin, yurt dışına kayıtlı numara üzerinden mesaj göndererek, müştekilere "Google haritalar uygulamasında belirtilen şirketlere yorum yapıp puan verdirdiği, görevi yerine getirenlere küçük ödemeler yaparak güven sağladıkları, daha yüksek ödemeler yapılabilmesi için 'VIP gruba' geçiş parası talep ettikleri" belirlendi.

Polisin 16 ay süren takibatında, müştekilerden toplanan paraların izlerini kaybettirmek için farklı hesaplara, daha sonra da kripto para hesaplarına aktarıldığı, paranın son olarak hiçbir kripto borsasına veya kişiye ait olmayan soğuk cüzdanlarda toplanıp nakde dönüştürüldüğü tespit edildi.

Toplam para hacminin 1 milyar 200 milyon lira olduğu belirlendi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, dün İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Mersin, Samsun, Diyarbakır, Adana, Karabük, Muğla, Çorum, Yalova, Kocaeli, Şırnak, Batman, Kırklareli, Hatay, Ordu ve Van'da 95 adrese düzenlenen eşzamanlı operasyonda 76 şüpheli yakalanarak Nevşehir'e getirildi.

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