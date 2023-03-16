16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Nevşehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı   

Nevşehir’in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.   

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 20:48
Takip Et

Nevşehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı   

Nevşehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı   
+
Aa
-

Edinilen bilgiye göre kaza, Kayseri-Kırşehir Karayolu Topaklı mevkiinde meydana geldi. Mustafa Şimşek (22) yönetiminde 60 HA 275 plakalı otomobil seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu aynı istikamette seyreden Hakkı C. yönetimindeki 38 RU 952 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobil, karşıdan gelen Yasin A. idaresindeki 34 FAD 977 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Lastiği patlayan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Kazada 60 HA 275 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa Şimşek ve yanında yolcu olarak bulunan Altan Özdemir (16) otomobil içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Altan Özdemir ve Mustafa Şimşek’in yapılan ilk kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobil sürücüleri Hakkı C. ve Yasin A.’da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)                        

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
1
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
2
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
3
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Selçuk Çebi istifa etti
4
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
5
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
﻿'Malum şahsın karşısına turşu bidonunu koy ona oy vereceğim'. Bu da halkın anketi
6
﻿'Malum şahsın karşısına turşu bidonunu koy ona oy vereceğim'. Bu da halkın anketi
﻿'Malum şahsın karşısına turşu bidonunu koy ona oy vereceğim'. Bu da halkın anketi
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
7
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Sivas'ta tarihi gün
﻿Sivas'ta tarihi gün
﻿Sivas'ta tarihi gün
﻿Stefan Kuntz ortaya çıktı! Riva'nın yolunu buldu
﻿Stefan Kuntz ortaya çıktı! Riva'nın yolunu buldu
﻿Stefan Kuntz ortaya çıktı! Riva'nın yolunu buldu
﻿Flaş iddia hem de Türkiye'de: Maçın hakemleri oynadıkları bahis için penaltı vermişler
﻿Flaş iddia hem de Türkiye'de: Maçın hakemleri oynadıkları bahis için penaltı vermişler
﻿Flaş iddia hem de Türkiye'de: Maçın hakemleri oynadıkları bahis için penaltı vermişler
﻿Nevşehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı   
﻿Nevşehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı   
﻿Nevşehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı   
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.