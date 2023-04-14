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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 70 gözaltı

Nevşehir’de, jandarmanın uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 70 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 12:41
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Nevşehir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 70 gözaltı

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 70 gözaltı
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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 aylık teknik takip ve istihbari çalışmalarla uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri belirledi. Çok sayıda jandarma personelinin katıldığı operasyonda, belirlenen 70 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 318 gram kokain, 17 gram skunk, 2 bin 698 gram kubar esrar, 224 gram metamfetamin, 207 kök kenevir bitkisi, 136 gram bonzai, 5 sentetik hap, 12 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi, 12 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 6 tabanca şarjörü, 209 tabanca mermisi ile 74 av tüfeği fişeği ele geçirildi.Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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