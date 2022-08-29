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Kaçak balık avlayan 5 kişi suçüstü yakalandı

Nevşehir’de kaçak balık avlayan şahıslar suçüstü yakalandı. Olayda şahıslara idari para cezası uygulanırken ele geçen balık ve malzemelere el konuldu.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 15:06
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Nevşehir’de kaçak balık avlayan şahıslar suçüstü yakalandı

Kaçak balık avlayan 5 kişi suçüstü yakalandı
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Nevşehir’de kaçak balık avlayan 5 kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre; İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; Gülşehir Yüksekli köyü girişinde kaçak balık avlayan şahısların olduğu ihbarını aldı. 

İhbarı değerlendiren Jandarma ekipleri bir araç içerisinde 2 adet 3 metre boyutunda demir tekne ve 25 metre uzunluğunda ağ ile farklı türlerde 20-60 santim boylarında 450 adet balık bulunduğu tespit etti.

Yasak yöntemlerle balık avladıkları tespit edilen 5 şahsa yönelik Gülşehir İlçe Tarım Müdürlüğünce idari para cezası uygulanırken ele geçen balık ve malzemelere el konuldu.

 


(Kaynak: İHA)

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