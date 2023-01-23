23 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kuraklı had safhada köylüler kar duasına çıktı

Kuraklı had safhada köylüler kar duasına çıktı

Tüm yurtta olduğu gibi Nevşehir’de de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuraklık tehlikesine karşı karşıya kalan köylüler kar duasına çıktı

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 14:16
Takip Et

Nevşehir'de köylüler dağa çıkıp kar duası yaptılar

Kuraklı had safhada köylüler kar duasına çıktı
+
Aa
-

Nevşehir'de köylüler ne yağmur ne de kar yağmaması üzerine Aşıklı dağına çıkap, kar duası yaptı. Ocak ayının ortasında bölgeye çok fazla yağış düşmemesi nedeniyle kar ve yağmur duasına çıkan köylüler el açarak yağmur ve kar duası yaptı. Geçim kaynakları sadece tarım ve hayvancılık olan köylüler, Ocak ayının bitmeye yakın olduğu şu günlerde halen kar ve yağmurun yağmaması nedeniyle ektikleri ürünlerin çıkmamasından endişe ediyor.


Köy imamı İbrahim Tiryaki tarafından yapılan yağmur ve kar duasına yaklaşık 120 köylü katıldı. Köy muhtarı Mehmet Aktaş önderliğinde düzenlenen yağmur duasına çevre köylerden de gelenler oldu. Yapılan yağmur duasından sonra, duaya katılan vatandaşlara yemek ikramında da bulunuldu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
1
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
2
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
3
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
4
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
5
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
6
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
7
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿2030 yılında 2 otomobilden biri elektrikli olacak
﻿2030 yılında 2 otomobilden biri elektrikli olacak
﻿2030 yılında 2 otomobilden biri elektrikli olacak
﻿Kabine toplanıyor: Gündemde borç yapılandırma paketi var
﻿Kabine toplanıyor: Gündemde borç yapılandırma paketi var
﻿Kabine toplanıyor: Gündemde borç yapılandırma paketi var
﻿THY çalışanlarına ek zam kararı
﻿THY çalışanlarına ek zam kararı
﻿THY çalışanlarına ek zam kararı
﻿Akşener, Babacan'ı ziyaret etti
﻿Akşener, Babacan'ı ziyaret etti
﻿Akşener, Babacan'ı ziyaret etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.