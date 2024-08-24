Nevşehir'de tarım işçileri ile mahalleli arasında kavga. 3 yaralı

Olay, saat 22.00 civarlarında Ürgüp ilçesi Aksalur Mahallesinde gerçekleşti. Mahalleli ile tarım işçileri arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçak, sopa ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada, E.B., M.S.D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi taş, sopa ve darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

​Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralılardan ikisinin taburcu edildiği öğrenildi.