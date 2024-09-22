Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs takla attı. Onlarca turist yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs takla attı. Onlarca turist yaralandı

Nevşehir’de turistleri taşıyan bir minibüsün trafik kazası geçirip takla atmasının sonucunda 18 turistin yaralandığı kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre; Acıgöl ilçesi OSB kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Aydın Er E. idaresindeki 07 NEJ 84 plakalı Volkswagen marka minibüs, yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada minibüs içerisinde bulunan 2'si şoför, 1'i rehber ve 15'i yabancı turist olmak üzere toplamda 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılarda ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Turistlerin Kapadokya'da gezdikten sonra Antalya'ya geri döndüğü öğrenildi.

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