Nevşehir'de zincirleme kaza. 3 ölü, 6 yaralı

Nevşehir’in Avanos ilçesi Bozca Köyü yakınlarında meydana gelen olayda, Nevşehir’den Kayseri’ye seyir halinde 46 KK 933 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla attı. Arkasından gelen 38 AHP 574 ve 38 AGA 564 otomobillerin sürücüleri, takla atan otomobilden yola saçılan parçalara çarpmamak için manevra yapmaya çalışınca direksiyon hakimiyetlerini kaybetti.

3 KİŞİ ÖLDÜ 6 KİŞİ YARALANDI

Yoldan çıkan 2 araç şarampole devrildi. Yaşanan zincirleme kazada, araçlarda bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.