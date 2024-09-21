Nevzat'ın itirafında dehşete düşüren satırlar. Nevzat, Narin'in cansız bedenini kucakladığında onu gören annesi ne yaptı?

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi Tavşantepe Köyü’nde yaşanan trajik bir olay, bölge halkını derin bir acıya boğdu.

21 Ağustos’ta Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, 8 Eylül’de köyün 2 kilometre uzağındaki bir dere yatağında bulundu.

Bu cinayetle ilgili olarak tutuklanan Nevzat Bahtiyar, yaşananları itiraf ederken, içindeki vicdan azabını da gözler önüne serdi.

4 SAAT İFADE VERDİ

Nevzat Bahtiyar, gizli bir oturumda 4 saat boyunca sorgulandı ve ifadesinde, Narin’in annesi Yüksel’in korkunç anlar yaşadığını anlattı.

“Yüksel’in yüzünü ellerinin arasına alarak ağladığını gördüm,” diyen Bahtiyar, Narin’in cesedini nehrin kenarına bıraktığını ve üzerine büyük bir taş koyduğunu da açıkladı. Annesinin gözyaşları, bu olayın ne denli yıkıcı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bahtiyar’ın ifadesinde, “Salim, ‘Cesedi gerekirse parçala, sonra da Eğertutmaz Deresi’ne at’ dedi” sözleri, cinayetin planlı bir şekilde işlenmiş olduğunu ortaya koydu. Narin’in masumiyeti ve ailesinin yaşadığı acı, bu korkunç olayın derin etkisini hissettirdi.

Bu acı hikaye, toplumda adalet arayışının ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.