30 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Wall Street’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni yapıldı. New York Belediye Başkanı Adams: New York şehri Amerik

Wall Street’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni yapıldı. New York Belediye Başkanı Adams: New York şehri Amerika'nın İstanbul'u

New York'un finans kalbi Wall Street'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni yapıldı. Törene katılan New York Belediye Başkanı Eric Adams, Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsederken, "New York şehri Amerika'nın İstanbul'u" benzetmesi yaptı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 22:31
Takip Et

New York Belediye Başkanı Adams: New York şehri Amerika'nın İstanbul'u

Wall Street’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni yapıldı. New York Belediye Başkanı Adams: New York şehri Amerika'nın İstanbul'u
+
Aa
-

Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar’ın New York'taki etkinliklerden aktardıklarına göre New York Belediye Başkanı Eric Adams, Türkiye'ye 6-7 kere gittiğini belirterek, Türkiye'nin tarihine hayran kaldığını söyledi. “İstanbul'dan Kapadokya'ya kadar gezdim. Üsküdar ile de kardeş şehir olmuştuk. New York, Amerika'nın İstanbul'u" ifadelerini kullanan Adams, "Türk bayrağı göndere çekilecek. Bunlar önemli dakikalar” dedi.


New York şehrinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Bildirisi'ni de Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgüre takdim etti.

Programa ayrıca Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türk askeri temsilciler, New York'un yerel politikacıları ve Türk-Amerikan toplumunun üyeleri katıldı.

Törendeki konuşmalardan sonra Amerika Birleşik Devletleri bayrağı ve Türk bayrağı, milli marşlar eşliğinde göndere çekildi.

Programı organize eden Türk-Amerikan toplum liderlerinden İbrahim Kurtuluş, "Her sene geleneksel olarak bayrak çekme törenleri ile Amerikalı dostlarımızla milli günlerimizi kutluyoruz" diye konuştu.



Ayrıca, Türklerin yoğun yaşadığı New Jersey eyaletinin Paterson şehrinin belediye binasında Türk Bayrağı çekme töreni gerçekleştirildi. Ayrıca, Connecticut eyaletinin Wolcott şehrinde de Türk bayrağı, belediye binasında göndere çekildi.

NEW YORK GİRİŞİNDE TÜRKİYE MESAJI

Öte yandan Amerikalı Türk'ün CEO'su Deniz Çelik girişimi ile yaklaşık 500 bin kişinin kullandığı Lincoln Tüneli girişine büyük billboardda "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu olsun” mesajı yayınlandı.

Washington Büyükelçisi Murat Mercan da Perşembe günü iki ayrı 29 Ekim Cumhuriyet bayramı resepsiyonu düzenlendi. ABD'nin birçok şehrinde Türk misyonları ve derneklerinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları devam ediyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
1
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
2
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
3
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
﻿Bayrampaşa Belediyesi personel alacak
4
﻿Bayrampaşa Belediyesi personel alacak
﻿Bayrampaşa Belediyesi personel alacak
﻿Valencia-Barcelona: Lewandowski mucizesi
5
﻿Valencia-Barcelona: Lewandowski mucizesi
﻿Valencia-Barcelona: Lewandowski mucizesi
﻿Hakkari'de 1 ton asit anhidrit ele geçirildi
6
﻿Hakkari'de 1 ton asit anhidrit ele geçirildi
﻿Hakkari'de 1 ton asit anhidrit ele geçirildi
﻿Köpekbalığıyla burun buruna gelen dalgıç az daha yem oluyordu. İşte o anlar
7
﻿Köpekbalığıyla burun buruna gelen dalgıç az daha yem oluyordu. İşte o anlar
﻿Köpekbalığıyla burun buruna gelen dalgıç az daha yem oluyordu. İşte o anlar
﻿Silivri'de ambulans kazası
﻿Silivri'de ambulans kazası
﻿Silivri'de ambulans kazası
﻿Jesus takımda neyi beğenmediğini açıkladı
﻿Jesus takımda neyi beğenmediğini açıkladı
﻿Jesus takımda neyi beğenmediğini açıkladı
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Batshuayi'den flaş açıklamalar
﻿Batshuayi'den flaş açıklamalar
﻿Batshuayi'den flaş açıklamalar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.