Wall Street’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni yapıldı. New York Belediye Başkanı Adams: New York şehri Amerika'nın İstanbul'u

Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar’ın New York'taki etkinliklerden aktardıklarına göre New York Belediye Başkanı Eric Adams, Türkiye'ye 6-7 kere gittiğini belirterek, Türkiye'nin tarihine hayran kaldığını söyledi. “İstanbul'dan Kapadokya'ya kadar gezdim. Üsküdar ile de kardeş şehir olmuştuk. New York, Amerika'nın İstanbul'u" ifadelerini kullanan Adams, "Türk bayrağı göndere çekilecek. Bunlar önemli dakikalar” dedi.



New York şehrinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Bildirisi'ni de Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgüre takdim etti.

Programa ayrıca Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türk askeri temsilciler, New York'un yerel politikacıları ve Türk-Amerikan toplumunun üyeleri katıldı.

Törendeki konuşmalardan sonra Amerika Birleşik Devletleri bayrağı ve Türk bayrağı, milli marşlar eşliğinde göndere çekildi.

Programı organize eden Türk-Amerikan toplum liderlerinden İbrahim Kurtuluş, "Her sene geleneksel olarak bayrak çekme törenleri ile Amerikalı dostlarımızla milli günlerimizi kutluyoruz" diye konuştu.





Ayrıca, Türklerin yoğun yaşadığı New Jersey eyaletinin Paterson şehrinin belediye binasında Türk Bayrağı çekme töreni gerçekleştirildi. Ayrıca, Connecticut eyaletinin Wolcott şehrinde de Türk bayrağı, belediye binasında göndere çekildi.

NEW YORK GİRİŞİNDE TÜRKİYE MESAJI



Öte yandan Amerikalı Türk'ün CEO'su Deniz Çelik girişimi ile yaklaşık 500 bin kişinin kullandığı Lincoln Tüneli girişine büyük billboardda "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu olsun” mesajı yayınlandı.



Washington Büyükelçisi Murat Mercan da Perşembe günü iki ayrı 29 Ekim Cumhuriyet bayramı resepsiyonu düzenlendi. ABD'nin birçok şehrinde Türk misyonları ve derneklerinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları devam ediyor.